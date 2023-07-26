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  4. Türkiye'nin beyaz altını ortaya çıktı: Yabancıya dövizle, Türklere TL ile

Türkiye'nin beyaz altını ortaya çıktı: Yabancıya dövizle, Türklere TL ile

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Nevşehir’de yerin 90 metre altındaki maden ocağından gün yüzüne çıkartılan kaya tuzu, iç piyasanın yanı sıra Avrupa'ya ihraç ediliyor.

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