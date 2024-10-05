Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu 05 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 11:20 Güncelleme: 05 Ekim 2024 Cumartesi 11:20 Beydağları Doğa Sporları Kulübü üyelerinin bu hafta sonu Isparta'ya bağlı Eğirdir ilçesine yaptığı doğa yürüyüşünde, Eğirdir'in beslediği Kovada Gölü'nün bölgedeki birçok göl gibi hızla kuruduğu görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6700f6e7cb21cbc9350071d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu... CHP'li Gülşah Durbay'dan iğrenç iftiraya karşı dava yağmuru 19 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna sert tepki: ''Kalbim sıkışarak izledim'' Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı E-5'te cip dehşeti: Araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi Erdoğan ''Hamas ve Hizbullah bahane'' deyip İsrail'in planını açıkladı İstanbul'da vahşet: Kadının başını kesip surlardan attı