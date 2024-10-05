Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu

Beydağları Doğa Sporları Kulübü üyelerinin bu hafta sonu Isparta'ya bağlı Eğirdir ilçesine yaptığı doğa yürüyüşünde, Eğirdir'in beslediği Kovada Gölü'nün bölgedeki birçok göl gibi hızla kuruduğu görüntülendi.

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