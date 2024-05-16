Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva...

Tokat'ta yaşayan bitki uzmanı Havva Çiftçier, Adana ve Hatay'da yaygın olarak bulunan menengiç ağacının Tokat'ta da kendiliğinden yetiştiğini keşfetti.

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