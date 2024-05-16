Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... 16 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 12:41 Tokat'ta yaşayan bitki uzmanı Havva Çiftçier, Adana ve Hatay'da yaygın olarak bulunan menengiç ağacının Tokat'ta da kendiliğinden yetiştiğini keşfetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6645d4c565722a1d61038373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainlere bir ağır darbe daha: 47 terörist öldürüldü Antalya Havalimanı'nda 42 personel hastanelik oldu İstanbul'da 7 katlı binada yangın paniği İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti Ekmeğe 2 TL'lik zam İstanbul'da kadın İETT şoförüne taksici saldırısı Uykusunda dolandırıldı: 10 dakikada 300 bin lira buhar oldu Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı Binaya asılan pankartı gören dönüp bir daha baktı