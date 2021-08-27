Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin Caretta Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam Türkiye'nin Caretta Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam 27 Ağustos 2021 Cuma Saat: 13:27 Antalya Belek'te yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusu, 5 yıldızlı bir otelin sahile koyduğu ahşap yürüme yoluna sıkışacak can verdi. Tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6128bdf62e6bfb33673d95c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan kritik yüz yüze eğitim uyarısı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin canlı yayında mide bulandıran olay Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini kurşunladı Erdoğan'a ''trol gibi konuşmuş'' tepkisi 4 terörist etkisiz hale getirildi Motosiklet sürücüsü şoke etti Restoranda dehşet! Garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı İstanbul Boğazı'ndaki yarışta profesyonel yüzücüyü itfaiye kurtardı ''Seçmece çalışan'' hırsız kameraya yakalandı