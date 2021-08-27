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  4. Türkiye'nin Caretta Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam

Türkiye'nin Caretta Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam

Antalya Belek'te yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusu, 5 yıldızlı bir otelin sahile koyduğu ahşap yürüme yoluna sıkışacak can verdi. Tepki çeken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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