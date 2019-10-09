  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Ekim 2019 10:25

Türkiye'nin cennetine sonbahar geldi! Kartpostallık görüntüler...

Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Video Galeri
Sözünü tutmayan belediye başkanına öyle bir şey yaptılar ki...
Sözünü tutmayan belediye başkanına öyle bir şey yaptılar ki...
Video Galeri
İstanbul'da dehşet anları! Bir kadın cinayeti böyle önlendi
İstanbul'da dehşet anları! Bir kadın cinayeti böyle önlendi
Video Galeri
Bahçelievler'de mahallelinin çekiçli ''Gürültü dayağı'' kamerada
Bahçelievler'de mahallelinin çekiçli ''Gürültü dayağı'' kamerada
Video Galeri
İstanbul'da 22 PKK'lıya gözaltı
İstanbul'da 22 PKK'lıya gözaltı
Video Galeri
İstanbul'da otobüsü sürücüsü makas atan sürücüyü bariyerlere sıkıştırarak yakaladı
İstanbul'da otobüsü sürücüsü makas atan sürücüyü bariyerlere sıkıştırarak yakaladı
Video Galeri
Yarbay Mehmet Alkan'a ''Reis senden özür bekliyor'' notu
Yarbay Mehmet Alkan'a ''Reis senden özür bekliyor'' notu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM