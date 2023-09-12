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  4. Türkiye'nin cennetini dipten saran ölüm tuzakları su üstüne çıkarıldı

Türkiye'nin cennetini dipten saran ölüm tuzakları su üstüne çıkarıldı

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Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi kapsamında başlatılan çalışmalarda Edremit Körfezi'nde bulunan yaklaşık 4 bin metrekarelik hayalet ağlar toplandı...

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