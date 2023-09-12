Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin cennetini dipten saran ölüm tuzakları su üstüne çıkarıldı Türkiye'nin cennetini dipten saran ölüm tuzakları su üstüne çıkarıldı 12 Eylül 2023 Salı Saat: 13:10 Güncelleme: 12 Eylül 2023 Salı 13:10 Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi kapsamında başlatılan çalışmalarda Edremit Körfezi'nde bulunan yaklaşık 4 bin metrekarelik hayalet ağlar toplandı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6500391046ff5d57fe495863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mezarlıkta tüyleri diken diken eden skandal görüntüler Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'ya bir müjdeli haber daha 167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı 4 terörist daha öldürüldü Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor Güpe gündüz kanlı tartışma! Sokak ortasında bıçaklandı Bilim adamı 9 gün sonra mahsur kaldığı mağaradan çıkartıldı Yolcu uçağında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar AK Parti'nin ''muhtemel'' İBB adayı dolar kurunu böyle unuttu