Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor! Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor! 25 Kasım 2022 Cuma Saat: 08:20 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı günlerdir bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın nedeniyle alev alev yanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63805091c1481a6c54719d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 'Depremzedelere kira ve eşya yardımı yapılacak! Güzel atlet yarış öncesi ve sonrası yaptığı hareketlerle gündem oldu İstanbul'da iğrenç taciz: Genç kızı böyle kurtardı 5.9'luk Düzce depreminde yer yarıldı! Nesli tükenme tehlikesindeki ''canavar'' Türkiye'de bulundu Kötü haber Gazi Üniversitesi'nden geldi: ''İstanbul depremi için zaman doldu'' 3.5 ton metamfetamin ele geçirilen operasyon kamerada Öğretmenler gününde kadın öğretmen garip kazada ölümden döndü Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun davasında şaşırtan ifadeler