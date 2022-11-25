Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı günlerdir bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın nedeniyle alev alev yanıyor.

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