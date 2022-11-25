  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor!

Türkiye'nin cennetiydi... 4 gündür yanıyor!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı günlerdir bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın nedeniyle alev alev yanıyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
'Depremzedelere kira ve eşya yardımı yapılacak!
Güzel atlet yarış öncesi ve sonrası yaptığı hareketlerle gündem oldu
İstanbul'da iğrenç taciz: Genç kızı böyle kurtardı
5.9'luk Düzce depreminde yer yarıldı!
Nesli tükenme tehlikesindeki ''canavar'' Türkiye'de bulundu
Kötü haber Gazi Üniversitesi'nden geldi: ''İstanbul depremi için zaman doldu''
3.5 ton metamfetamin ele geçirilen operasyon kamerada
Öğretmenler gününde kadın öğretmen garip kazada ölümden döndü
Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun davasında şaşırtan ifadeler