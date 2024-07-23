Türkiye'nin cennetiydi, masmavi su görünmez oldu

Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden olan ve son yıllarda kuraklık tehlikesi yaşanan Eğirdir Gölü'nün yüzeyini algler kaplamaya başladı. söyledi.

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