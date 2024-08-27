Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ''cinli köyü''nde cin ararken, ceset buldular Türkiye'nin ''cinli köyü''nde cin ararken, ceset buldular 27 Ağustos 2024 Salı Saat: 14:42 Güncelleme: 27 Ağustos 2024 Salı 14:42 Ankara'da halk arasında ‘cinli köy' olarak bilinen Kayı köyünde video çekmeye giden 3 arkadaş, köyde yaşlı bir adamın cesedini buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cdbb8a26184982140875e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyrukluların evinde bir çocuk elleri be kolları bağlı halde bulundu Terör gazisi, mikroişlemcili protezle normal hayatına geri döndü Motokurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı TIR'ın İETT otobüsünün üzerine devrildiği kaza kamerada İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var Devlet hastanesinde ''ilaç'' skandalı: 2'si doktor 19 gözaltı Evden çıkarılan kiracı kadın, artık sokakta yaşıyor Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi