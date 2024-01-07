Türkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı varTürkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 'doğal sit ormanı' olarak koruma altında olan 'Hacıosman Ormanı'na sadece bilim adamları girebiliyor.

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