  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı varTürkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı var

Türkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı varTürkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı var

Güncelleme:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 'doğal sit ormanı' olarak koruma altında olan 'Hacıosman Ormanı'na sadece bilim adamları girebiliyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kan donduran cinayet: 85 yaşındaki kadın evinde katledildi
Kan donduran cinayet: 85 yaşındaki kadın evinde katledildi
Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti
Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti
Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi
Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi
TOGG'un yeni modeli ortaya çıktı
TOGG'un yeni modeli ortaya çıktı
Yeniden Refah Partisi ittifak kararı için tarih verdi
Yeniden Refah Partisi ittifak kararı için tarih verdi
Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi
Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar
Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem