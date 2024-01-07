Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı varTürkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı var Türkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı varTürkiye'nin ''çok özel'' ormanı: Bu ormana girebilmenin tek bir şartı var 07 Ocak 2024 Pazar Saat: 21:50 Güncelleme: 07 Ocak 2024 Pazar 21:50 Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 'doğal sit ormanı' olarak koruma altında olan 'Hacıosman Ormanı'na sadece bilim adamları girebiliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659af2838aedc6c0fc024b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan donduran cinayet: 85 yaşındaki kadın evinde katledildi Depremzedelerin kaldığı prefabrik ev yandı, 2 çocuk hayatını kaybetti Ankara’da zincirleme kabus: 26 araç birbirine girdi TOGG'un yeni modeli ortaya çıktı Yeniden Refah Partisi ittifak kararı için tarih verdi Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem