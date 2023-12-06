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  4. Türkiye'nin çöpe attığı sarı altın: Kendisi 30 kuruş, kabuğu 17 TL

Türkiye'nin çöpe attığı sarı altın: Kendisi 30 kuruş, kabuğu 17 TL

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Mutfakta kullandıktan sonra çöpe attığımız limonun kabuğu meğer çöpe atılacak kadar değersiz değilmiş. Meğer banka kasasına koyulacak kadar değerli çıktı.

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