Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin çürümeye terk edilen serveti böyle görüntülendi Türkiye'nin çürümeye terk edilen serveti böyle görüntülendi 27 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 13:40 Antalya'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e1161d88bd7f71b61fbff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Teksas'a döndü! Av tüfekli çatışma kamerada Türkiye'de Covid-19 hastaları için umutlandıran çalışma Gurbetçi aile evlerine döndüğünde evlerinde başkasını görünce şok yaşadı Türk'e imkansız de otur izle: 50 kuruşla, 45 km yol gidiyor! İstanbul'da ''makasçı'' trafik canavarının kazası kamerada İstanbul'da taksici vicdansızlığı kamerada İstanbul'da korkutan patlama! O anlar kamerada Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline çirkin saldırı İmamoğlu: ''Beni tehdit edenlerden biri Nazmi Arıkan’ı param parça ederek öldürdü''