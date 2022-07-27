Türkiye'nin çürümeye terk edilen serveti böyle görüntülendi

Antalya'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e1161d88bd7f71b61fbff3" allowfullscreen></iframe>