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  4. Türkiye'nin çürümeye terk edilen serveti böyle görüntülendi

Türkiye'nin çürümeye terk edilen serveti böyle görüntülendi

Antalya'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi.

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