Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin denize sınırı olmayan ilindeki gizli denize ziyaretçi akını Türkiye'nin denize sınırı olmayan ilindeki gizli denize ziyaretçi akını 23 Temmuz 2023 Pazar Saat: 23:10 Güncelleme: 23 Temmuz 2023 Pazar 23:10 Türkiye'nin denize sınırı olmayan ilinde bulunan "gizli deniz" sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşların akınına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bd892e551c900c01586b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik magandası dehşeti! Kadını öldürüp kaçtı İstanbul'un burnunun dibinde ''su'' eylemi! Yolu kapattılar Kahramanmaraş'ta bir kabus daha: Orman yangını evlere sıçradı 8 göçmen kaçakçısına film gibi operasyon kamerada Türkiye'nin tatil cennetinde kimse denize giremedi İstanbul'da kabus! Bir kadını öldüresiyle dövdü, etrafa küfürler yağdırdı Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi Korku dolu anlar: Tramvayda bıçaklı saldırı kameralara yansıdı Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı