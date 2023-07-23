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Türkiye'nin denize sınırı olmayan ilindeki gizli denize ziyaretçi akını

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Türkiye'nin denize sınırı olmayan ilinde bulunan "gizli deniz" sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşların akınına uğradı.

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