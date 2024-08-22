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  4. Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü

Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü

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Sivas’ta görülen 5 metre boyutundaki dev yılan görenleri korkuttu. Bölge halkı aynı büyüklükteki bir yılanın son olarak tam 26 yıl önce görüldüğünü söyledi.

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