Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü Türkiye'nin dev yılanı geri döndü: Bundan tam 26 yıl önce görülmüştü 22 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 14:22 Güncelleme: 22 Ağustos 2024 Perşembe 14:22 Sivas’ta görülen 5 metre boyutundaki dev yılan görenleri korkuttu. Bölge halkı aynı büyüklükteki bir yılanın son olarak tam 26 yıl önce görüldüğünü söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c71f6cdaa7514cdb0ca273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda kaçak villa skandalı: İnşaat mühürlenecek ''Erzurum'un Kralı'' bir kez daha krallığını yaptı ve yine sadık kaldı MSB: 38 terörist etkisiz hale getirildi İlk akşam polikliniği açıldı Nikah memurunun önce ''gelin hanım'' dedi, sonra da ''kızım''... Trump'tan kurşun geçirmez kalkanlı miting Direksiyon sınavını 3'ünü seferde geçen eşe davullu zurnalı karşılama İstanbul Boğazı'nda kaçak villa inşaatı: Bakanlık harekete geçti Uzman isimden anne ve babalara bilgisayar oyunları için kritik uyar