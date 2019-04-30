“Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur"
30 Nisan 2019 13:05
“Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin F-35 konusunda haksızlığa ve dayatmaya maruz bırakıldığını belirterek, “Türkiye’nin dışlandığı bir F 35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur. Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları da hızla atmaya başladık” dedi. Türkiye’nin en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEF 2019, 14. kez kapılarını açtı. Fuarın açılışı nedeniyle...