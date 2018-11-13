Türkiye’nin dört bir yanından güvercin severler katıldı
13 Kasım 2018 16:50
Türkiye’nin dört bir yanından güvercin severler katıldı
1. Mardin Kızıltepe Büyük Güvercin Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde 26 çeşit güvercin türü arasında birinci gelenlere kupaları verildi. Festivale Türkiye’nin dört bir yanından ve Kuzey Irak’tan bir çok güvercin sever katıldı.Kızıltepe’de bir düğün salonunda 1. Mardin Kızıltepe Büyük Güvercin Festivali düzenledi. Güvercin severlerin imkanlarıyla Mehmet Nur Kakız...