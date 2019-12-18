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  3. 18 Aralık 2019 14:35

Türkiye'nin en büyüğü... Beyşehir Gölü'nde kuraklık tehlikesi

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nde su seviyesi azalmaya başladı. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akköz gölün kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

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