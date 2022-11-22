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  4. Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli için büyük gün geldi

Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli için büyük gün geldi

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Türkiye'nin en büyük, dünyanın 5'inci büyük barajı olan Yusufeli Barajı bugün düzenlenen törenle açılacak.

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