Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli için büyük gün geldi Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli için büyük gün geldi 22 Kasım 2022 Salı Saat: 11:05 Güncelleme: 22 Kasım 2022 Salı 11:05 Türkiye'nin en büyük, dünyanın 5'inci büyük barajı olan Yusufeli Barajı bugün düzenlenen törenle açılacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637c82dce685d8720e11ead3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümmügül usta elinin hamuruyla erkek işine karışma diyenleri utandırdı! Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı Çin'de fabrika yangını: 36 ölü, 2 yaralı Katarlı taraftara bu ''insanlık'' fazla geldi! Şaşkınlığı olay oldu Cem Yılmaz'dan olay olan paylaşım: ''5 gün çalışıyoruz, 2 gün...'' Kaza sonrası Sergen Deveci'den ilk görüntü İstanbul'un Teksası'nda sıradan bir gün: Ortalık savaş alanına döndü! İstanbul'un Teksas'ı ''Esencılıs' sular altında! ''Hata varsa namussuzum'' dedi ama...