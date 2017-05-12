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  3. 12 Mayıs 2017 11:45

Türkiyenin en büyük fuhuş operasyonu

Samsun merkezli Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 ili kapsayan bin 731 polisin katılımıyla 731 şüpheliye yönelik Türkiye’nin en büyük fuhuş operasyonu sabah saatlerinde başlatıldı.

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