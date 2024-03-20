Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı 20 Mart 2024 Çarşamba Saat: 14:25 Güncelleme: 20 Mart 2024 Çarşamba 14:25 Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, kamu eliyle orta gerilim seviyesinde sisteme bağlanmış Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali (GES) projesinin yapımı tamamlanarak elektrik üretmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fac7c0682460476e0a8e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İTÜ kampüsünde patlama ve yangın: 1 kişi yaralandı Türkiye'nin konuştuğu kazada babalar buluştu Tülay usta ''hem 77 yaşında hem de bir kadın'' diyenleri utandırdı İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi Seçim öncesini hedef alan hainlerin inine baskın! Tablet bomba gibi patladı! Neye uğradıklarını şaşırdılar