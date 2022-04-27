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  4. Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı

Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı

Konya'dan sonra en büyük tahıl ambarı olan Eskişehir'de, kuraklık endişesi yaşanıyor.

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