Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı 27 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 14:40 Konya'dan sonra en büyük tahıl ambarı olan Eskişehir'de, kuraklık endişesi yaşanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62692bb309c0b9721775dbe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte en ucuz tatilin adresi: Gecelik fiyatlar 60 TL'den başlıyor SpaceX, uzaya 4 astronot gönderdi Sitede ortalık karıştı; silahlar çekildi! Ankara'da çıplak vatandaş şaşkınlığı İstanbul'da yeniden deniz salyası istilası Avrupa’da en çok gökdelene sahip ülke olduk aHaber'den sosyal medyayı sallayan motosiklet fuarı videosu için ilk açıklama DEAŞ'a şafak operasyonu TÜGVA bombacısı böyle yakalandı