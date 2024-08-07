Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü 07 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 11:01 Güncelleme: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 11:01 Konya'daki, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde açan nilüferler, suyun üstünü adeta çiçek bahçesine çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b329f093f9eb2060041bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evin küçük yaramazı yangın çıkardı: İnanılmaz anlar kamerada Gökyüzünde şölen var: ''Ateş topu'' yağmuru geliyor Ukrayna'dan Rus sınır birliklerine saldırı Serada 20 TL, markette 80 TL satılıyor D-100 karayolunda trafiği felç eden kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu Yat fabrikasında büyük yangın Bakan duyurdu: 4 ilde iki suç örgütü çökertildi Adana'da yarım saat içinde art arda 4 deprem Türkiye'nin yeni turistik treni sefere çıktı