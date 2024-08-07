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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünde mest eden görüntü

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Konya'daki, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde açan nilüferler, suyun üstünü adeta çiçek bahçesine çevirdi.

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