Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın paniği Türkiye'nin en büyük termik santralinde yangın paniği 03 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 16:35 Güncelleme: 03 Haziran 2023 Cumartesi 16:35 Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük termik santralinde bakım sırasında yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647b419ba9aaa456e427e9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti İstanbul'da derenin rengi değişti; İSKİ'den açıklama geldi Cinsiyet partisinde cinnet! Bebeğin cinsiyetini beğenmeyen baba ortalığı birbirine kattı Afrika değil Türkiye! Anadolu Leoparı kamerada Antalya kabusu yaşıyor! Şehir sular altında, araçlar sürüklendi İstanbul'un bir ilçesinde arı istilası! Vatandaş şokta İstanbul'da ''eli silecekli trafik magandası'' kamerada Meclis'teki yemin törenine damgasını vuran Atatürk vurgusu Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler