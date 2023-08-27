Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en çılgın araba yarışı FormuLAZ'da inanılmaz görüntüler Türkiye'nin en çılgın araba yarışı FormuLAZ'da inanılmaz görüntüler 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 18:10 Güncelleme: 27 Ağustos 2023 Pazar 18:10 Rize’nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz Bölgesi'nin gelenekselleşen tahta araba yarışı ‘Formulaz’ın bu yıl 14’üncüsü düzenlendi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eb675d9870960b7b40d0e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı İstanbul'da denizde can pazarı kamerada AK Partili Yavuz'dan tepki çeken açıklama: ''Allah için soruyorum...'' 15 yaşındaki genç kız ambulanstan atlayarak öldü İstanbul'da yine silahlı saldırı: Yaralılar var! Antalya'da Tarzan gerginliği; ortalık birbirine girdi Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı Marmaray'da korkunç intihar