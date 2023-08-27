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  4. Türkiye'nin en çılgın araba yarışı FormuLAZ'da inanılmaz görüntüler

Türkiye'nin en çılgın araba yarışı FormuLAZ'da inanılmaz görüntüler

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Rize’nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz Bölgesi'nin gelenekselleşen tahta araba yarışı ‘Formulaz’ın bu yıl 14’üncüsü düzenlendi

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