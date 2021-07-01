Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en doğusu Van'da eşsiz gün batımı Türkiye'nin en doğusu Van'da eşsiz gün batımı 01 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 11:51 Türkiye`nin en Doğusundaki kenti Van'da, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dd81fcbf80777e8a7b06c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Havalimanı'nda hırsızlık kamerada Bulun bu şerefsizleri! Türk Lirası'na, Türkiye'ye büyük hakaret! Sapık kurduğu iğrenç düzenekle suç üstü yakalandı Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç terör estirdi! Skandal görüntüler ''Vatan'', ''Bayrak'' deyip dolandırdı Elmalı davasında tahliye olan çift kendilerini böyle savundu Ankara'da 5 bina tahliye edildi İzlerken kanınız donacak: Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu! Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın teslim olacağını duyurdu