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Türkiye'nin en doğusu Van'da eşsiz gün batımı

Türkiye`nin en Doğusundaki kenti Van'da, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bırakıyor.

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