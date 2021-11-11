Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ''en garip'' camisi! Aslında cami yok Türkiye'nin ''en garip'' camisi! Aslında cami yok 11 Kasım 2021 Perşembe Saat: 11:15 Trabzon'un Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesinde 23 yıl önceki selde yıkılan camiden geriye kalan sadece minaresi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618cd13ae56b275401698397" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yankesici iş üstünde kameralara yakalandı Haluk Levent, kuruşu kuruşuna hesap verdi Amanoslar'da dev operasyon Müge Anlı da ne diyeceğini bilemedi! Türkiye bu kadını konuşuyor 10 Kasım'da Kapalı Çarşı'da 9'u 5 geçe dayağı kamerada! Flash TV'deki Al Sana Haber'de kavga Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la ilgili soruya şaşırtan cevap Belediye başkanı şehit yakınına hakaret: ''Alçak, terbiyesiz...'' Kılıçdaroğlu ''Erdoğan'la aranız nasıl?'' sorusuna bakın ne yanıt verdi!