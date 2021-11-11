  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin ''en garip'' camisi! Aslında cami yok

Türkiye'nin ''en garip'' camisi! Aslında cami yok

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Bölümlü Mahallesinde 23 yıl önceki selde yıkılan camiden geriye kalan sadece minaresi oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yankesici iş üstünde kameralara yakalandı
Haluk Levent, kuruşu kuruşuna hesap verdi
Amanoslar'da dev operasyon
Müge Anlı da ne diyeceğini bilemedi! Türkiye bu kadını konuşuyor
10 Kasım'da Kapalı Çarşı'da 9'u 5 geçe dayağı kamerada!
Flash TV'deki Al Sana Haber'de kavga
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la ilgili soruya şaşırtan cevap
Belediye başkanı şehit yakınına hakaret: ''Alçak, terbiyesiz...''
Kılıçdaroğlu ''Erdoğan'la aranız nasıl?'' sorusuna bakın ne yanıt verdi!