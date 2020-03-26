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KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 75'E YÜKSELDİ !
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  3. 26 Mart 2020 20:50

Türkiye'nin en genç koronavirüs kaybı ! Görüntüleri ortaya çıktı !

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, koronavirüsten yaşamını yitiren Dilek Tahtalı'ya ilişkin açıklama yaptı.

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