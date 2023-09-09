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  4. Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor

Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor

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Gümüşhane’de olumsuz arazi şartları nedeniyle kayalık alanda inşa edilen ve çevre sakinleri tarafından “6 katlı cami” olarak isimlendirilen camiyi gören dönüp bir daha bakıyor.

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