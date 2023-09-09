Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor

Gümüşhane’de olumsuz arazi şartları nedeniyle kayalık alanda inşa edilen ve çevre sakinleri tarafından “6 katlı cami” olarak isimlendirilen camiyi gören dönüp bir daha bakıyor.

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