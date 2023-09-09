Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor Türkiye'nin en ilginç camisi! Gören dönüp bir daha bakıyor 09 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 13:50 Güncelleme: 09 Eylül 2023 Cumartesi 13:50 Gümüşhane’de olumsuz arazi şartları nedeniyle kayalık alanda inşa edilen ve çevre sakinleri tarafından “6 katlı cami” olarak isimlendirilen camiyi gören dönüp bir daha bakıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fc4def6df4cd1e83575f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sözlü tartışma meydan savaşına döndü Rize'de fıkra gibi dükkan... İçeri giren gülmekten kendini alamıyor Cuma namazında ortalık karıştı, cemaat birbirine girdi Cenazede can pazarı! Kamyon namaza daldı! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da korkunç kaza! Kadına çarpıp takla attı 35 yıllık ''Duman gözcüsü'' nöbeti eşine devretti Uzaklaştırma kararı biter bitmez soluğu orada aldı Ayasofya Camii'nde restorasyon başlıyor Kiracılar platformu kurucusu da sokakta kaldı