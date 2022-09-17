Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en ilginç evi: Bu eve giren dışarı çıkmak istemiyor Türkiye'nin en ilginç evi: Bu eve giren dışarı çıkmak istemiyor 17 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 18:15 Sivas'ta bulunan ve dışarıdan bakınca normal bir evden farkı gözükmeyen bu evin "sırları" nedeniyle içeri giren bir daha dışarı çıkmak istemiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6325e485373e4b43426b86a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cebindeki 5 TL'yi uzatıp ''Alsın AKP yesin bunu'' diye bağırdı İstanbul'da kaderine terk edilmiş Osmanlı mirası gün yüzüne çıkartıldı Cinsel istismar şakası ölümle bitti Hyundai'nin ezber bozan modeli elektrikli IONIQ 5 Türkiye’de! Bakkaldan bisküvi çalan çocuğa öldüresiye dayak kamerada Kur'an kursundan hırsızlık yapmaya kalktı, başına gelmeyen kalmadı Tepki çeken hayvanat bahçesi mühürlenmişti, mehteran şovuyla yeniden açıldı! Dünya'da bir ilk olacak! Yerli ve milli SİHA gemisi için geri sayım başladı Yunan hücum botundan Türk balıkçıya ''ölümüne'' taciz anı kamerada