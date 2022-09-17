Türkiye'nin en ilginç evi: Bu eve giren dışarı çıkmak istemiyor

Sivas'ta bulunan ve dışarıdan bakınca normal bir evden farkı gözükmeyen bu evin "sırları" nedeniyle içeri giren bir daha dışarı çıkmak istemiyor.

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