Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor Türkiye'nin en ilginç gelenekli çorbası... Yalnızca kalabalıkta tüketiliyor 11 Ocak 2024 Perşembe Saat: 13:05 Güncelleme: 11 Ocak 2024 Perşembe 13:06 Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kış aylarında sık sık tüketilen tescilli lezzet ’Arapaşı’ çorbası, insanları bir araya getirme geleneği ile ön plana çıkıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659fbd88b8801914a30561d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sadece birkaç tuşla tam 130 bin TL dolandırıldı Karşıdan karşıya geçmek isterken araç değil koç çarptı Skandal görüntüler! Kızlar Plajı’nda güpe gündüz sahilde cinsel ilişkiye girdiler TikTok bir genç kızımızın hayallerini silip attı Kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı Karla kaplanan Tekçam Geçidi görsel şölen oluşturdu Ne Alaska, ne Sibiryai, ne de Kanada... Burası Türkiye'nin beyaz krallığı Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi Kırmızı bültenle aranıyorlardı; 10'u da İstanbul'da yakalandı