Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev...

Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet uğradıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin cansız bedenini taşıyan minik tabut bir kaya gibi Türkiye'nin yüreğine oturdu.

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