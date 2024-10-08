Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev... Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev... 08 Ekim 2024 Salı Saat: 14:56 Güncelleme: 08 Ekim 2024 Salı 14:56 Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet uğradıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin cansız bedenini taşıyan minik tabut bir kaya gibi Türkiye'nin yüreğine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67051ddb25cc155809006153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz'' Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı: Vatandaş linç ediyordu Soyunup tartıştığı kadınlara saldırdı Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu İşlerini bırakıp köye yerleşen 2 kız kardeşten büyük başarı Uçmakdere'de ölümden kılpayı kurtuluş kamerada: Yamaç paraşütünde korku dolu anlar Okul önünde mastürbasyon yapan sapık suçüstü yakalandı