  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev...

Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev...

Güncelleme:

Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet uğradıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin cansız bedenini taşıyan minik tabut bir kaya gibi Türkiye'nin yüreğine oturdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz''
DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz''
Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi
Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi
Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti
Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti
Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı: Vatandaş linç ediyordu
Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı: Vatandaş linç ediyordu
Soyunup tartıştığı kadınlara saldırdı
Soyunup tartıştığı kadınlara saldırdı
Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu
Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu
İşlerini bırakıp köye yerleşen 2 kız kardeşten büyük başarı
İşlerini bırakıp köye yerleşen 2 kız kardeşten büyük başarı
Uçmakdere'de ölümden kılpayı kurtuluş kamerada: Yamaç paraşütünde korku dolu anlar
Uçmakdere'de ölümden kılpayı kurtuluş kamerada: Yamaç paraşütünde korku dolu anlar
Okul önünde mastürbasyon yapan sapık suçüstü yakalandı
Okul önünde mastürbasyon yapan sapık suçüstü yakalandı