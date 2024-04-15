Türkiye'nin en nostaljik kafesine ziyaretçi akını

Bursa'daki nostalji tutkunu bir girişimcinin bundan iki yıl önce açtığı nostaljik kafe, ziyaretçileri çocukluklarına götürüyor.

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