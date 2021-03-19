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Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu

Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde yapılaşma durdurulurken, milyon dolarlara satılan evlerin projeleri askıya alındı.

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