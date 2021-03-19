Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu 19 Mart 2021 Cuma Saat: 13:20 Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde yapılaşma durdurulurken, milyon dolarlara satılan evlerin projeleri askıya alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60547afc6b5f2b483d0cf0f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da nefes kesen operasyon! ''Fino Gürkan'' yakalandı İstanbul'da HDP'li ilçe başkanları gözaltında! Edirne'de fabrikada amonyak patlaması! Soylu'nun ''Canı çıkacısa'' dediği derneğin başkanı gözaltında Türkiye'de de uygulanacak olan BioNTech aşısının etki oranı açıklandı NASA'nın SLS roketi testi geçti Yunan zulmü bitmiyor! İzmir açıklarında insanlık dışı olay! İstanbul'da bir kadının yaşadığı kabus kamerada Silahlı soyguncu neye uğradığını şaşırdı!