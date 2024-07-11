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  4. Türkiye'nin en renkli tarlası: Hepsi el emeği göz nuru

Türkiye'nin en renkli tarlası: Hepsi el emeği göz nuru

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Antalya'da buğday hasadından sonra boş kalan yüzlerce dönüm tarlaya, binlerce el dokuması halı serildi. Kışın depolarda bekleyen halılar günlerce güneşte bekletilerek canlı renklere kavuşuyor.

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