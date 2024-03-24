Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en riskli fay hattının kalbine röntgen Türkiye'nin en riskli fay hattının kalbine röntgen 24 Mart 2024 Pazar Saat: 22:15 Güncelleme: 24 Mart 2024 Pazar 22:15 Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yer alan Çorum ve çevresindeki aktif fay hatları Hitit Üniversitesi'nce yürütülecek proje ile ile araştırılacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66007be0e64cfef9fb093463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş'ta konteyner yangını İstanbul'da binlerce kişiden ''Komünist Başkan'' yürüyüşü Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ın ''nedir bu yavaşlardan çektiğimiz'' çıkışına sert yanıt Kayserispor Başkanı Çamlı’nın çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti AK Parti'den MHP'nin adayına Dilber klibi Trafikte şehir eşkıyası dehşeti: Polisleri ezerek öldürmeye çalıştı Bu köyümüzde seçimin kaderini Almanya'da yaşayanlar belirleyecek Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi Kadir İnanır felç geçirdi