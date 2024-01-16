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  4. Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi

Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 29,8 dereceyi gördüğü Ardahan’ın Göle ilçesinde hayat durma noktasına geldi.

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