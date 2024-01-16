Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi 16 Ocak 2024 Salı Saat: 14:55 Güncelleme: 16 Ocak 2024 Salı 14:55 Hava sıcaklığının sıfırın altında 29,8 dereceyi gördüğü Ardahan’ın Göle ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a66ec9c6c065ecde0f2c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yağışlar İzmir'i fena vurdu, okullar tatil edildi Atatürk'e hakaret davasında adliyede ''yaşasın şeriat'' sloganları yükseldi Somali liderinin oğluna ''iyi hal indirimli'' ceza Bahçeli, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı topa tuttu: ''Sen ve senin gibiler...'' Bu sefer vatandaş test etti: İşte Togg'un kış performansı Tarihi geri sayım başladı: Türk astronot uzaya çıkıyor Operasyon görüntüleri geldi: Hainlerin inleri böyle vuruldu 10 parmağında 10 marifet! Tesla'nın insansı robotu Optimus'un bu videosu gündem oldu Otoyolda gülümseten buzağı alarmı