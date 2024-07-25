Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor

Elazığ'da bir işletme herkes kebap yiyebilsin diye yıllardır fiyat artışı yapmadı. Restoranda her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor...

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