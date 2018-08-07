Türkiye’nin en uzun tünelinde kaşık havası oynadılar
07 Ağustos 2018 13:05
Türkiye’nin en uzun tünelinde kaşık havası oynadılar
Ankara’dan Rize’ye gezmeye gelen 4 kafadar, Türkiye’nin en uzun tüneli Ovit Tüneli’nde bir cepe araçlarını çekerek tünel içinde kaşık havası oynadı.Rize-Erzurum karayolunun 2 bin 640 metre zirvesini aşmak amacıyla bir süre önce ulaşıma açılan Türkiye’nin 138 yıllık hayali Ovit Tüneli aynı zamanda bölgeyi gezmeye gelen yerli turistlerin de ilgisini çekiyor. Yöreye gelen yerli turistler...