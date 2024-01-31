Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en vicdansız hırsızı kamerada Türkiye'nin en vicdansız hırsızı kamerada 31 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 11:55 Güncelleme: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:55 Adana’da akülü tekerlekli sandalye çalan bir kişi, tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi, şarjı bitince de çevreden topladığı hurdaları sandalyenin üzerine koyup sonrasında hepsini eskiciye 268 TL’ye sattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ba0b1dc6cc5f02230d22b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un barajlarında aylar sonra bir ilk! Kirpik, kaş donduran soğuk! Burası Sibirya değil Türkiye! İstanbul'a kar giremiyor İş insanlarının kabusu olan suç örgütü çökertildi 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu TBMM Başkanı Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li Bankoğlu'ndan ilk açıklama Oy isteyen AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a soğuk duş! Yine bir kadın cinayeti, yine aynı savunma.... İstanbul'da ana isale hattı patladı, trafik durdu