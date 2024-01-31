Türkiye'nin en vicdansız hırsızı kamerada

Adana’da akülü tekerlekli sandalye çalan bir kişi, tekerlekli sandalye ile 8 kilometre gezdi, şarjı bitince de çevreden topladığı hurdaları sandalyenin üzerine koyup sonrasında hepsini eskiciye 268 TL’ye sattı.

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