Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en yalnız insanıydı... Mağarada tek başına yaşadı, tek başına öldü Türkiye'nin en yalnız insanıydı... Mağarada tek başına yaşadı, tek başına öldü 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 18:15 Güncelleme: 21 Mart 2024 Perşembe 18:15 Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 35 yılını mağarada, 15 yılını da dağda bir barakada geçiren İskender Gündüz hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc4f22d722d178fb071b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi Nusret'in İstanbul'daki restoranına silahlı saldırı Avukata sokak ortasında silahlı saldırı kamerada Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı Eş katili 2 yıl kaçabildi; son adresi cezaevi oldu Antalya'da yerel seçim cinayet Elon Musk'ın Neuralink'i başardı: Düşünce yoluyla satranç oynadı İki çocuğunu öldürüp bu mektubu yazdı Kuzey Marmara Otoyolu’nda faciadan dönüldü