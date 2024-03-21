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  4. Türkiye'nin en yalnız insanıydı... Mağarada tek başına yaşadı, tek başına öldü

Türkiye'nin en yalnız insanıydı... Mağarada tek başına yaşadı, tek başına öldü

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 35 yılını mağarada, 15 yılını da dağda bir barakada geçiren İskender Gündüz hayatını kaybetti.

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