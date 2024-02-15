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Türkiye'nin en yaşlı insanının tek isteği bu oldu

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Türkiye'nin en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü evine mutfak yapılmasını istiyor.

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