Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en yaşlı insanının tek isteği bu oldu Türkiye'nin en yaşlı insanının tek isteği bu oldu 15 Şubat 2024 Perşembe Saat: 13:16 Güncelleme: 15 Şubat 2024 Perşembe 13:17 Türkiye'nin en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü evine mutfak yapılmasını istiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cde4a197b3cfd050008221" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'da batan gemideki mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul’da akıl almaz dolandırıcılık! Altından seri dolandırıcı çıktı İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler Dev yanardağ uyandı! Korkutan patlama "Staj ve çıraklık mağdurlarına verdiğimiz sözün arkasındayız" AK Partili adaydan skandal seçim vaadi Sevgililer gününde sevgili vahşeti: Öldürüp, kuyuya attı Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! 3 okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor!