Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti 13 Ekim 2024 Pazar Saat: 17:20 Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670bd73ec8c234ef840aae87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Boz sahnede saldırıya uğradı Esenyurt'ta hamile kadına taciz Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Zeytinlik alın, zeytin yetiştirin'' Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü Rize Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi Giresun'daki vahşi madencilik İstanbul'da protesto edildi Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Kavga ihbarına giden polis bıçaklandı Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi