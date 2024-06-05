Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin eşsiz cennetinde, yeşil, mavi ve beyaz kavuştu Türkiye'nin eşsiz cennetinde, yeşil, mavi ve beyaz kavuştu 05 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 15:55 Güncelleme: 05 Haziran 2024 Çarşamba 15:55 Türkiye'nin en büyük nilüfer tarlasını bünyesinde barındıran Çivril Işıklı Gölü'nde tekne turları başladı. Yeşil, mavi ve beyaz renklerin buluşması ilk günden yoğun ilgi gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66606046b35afe4d4b02a743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev Antalya yanıyor... Sıcaklık 45 dereceye dayandı, ortaya bu manzaralar çıktı Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber İki kız kardeşin esrarengiz ölümü Görevden alınan belediye başkanına hapis cezası Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı Türkiye'nin mis kokan altını: 4 tondan 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL'ye satılıyor THY'ye 30 bin TL'yi veren uçuş korkusunu yeniyor Akılalmaz sağlamlık testi: İçinde insan varken denediler