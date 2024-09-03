Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler

Konya'da ''flamingo cenneti'' olarak bilinen Küçük Göl, bölgedeki yer altı suyunun bilinçsiz kullanılması ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu.

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