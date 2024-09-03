Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler 03 Eylül 2024 Salı Saat: 11:26 Güncelleme: 03 Eylül 2024 Salı 11:26 Konya'da ''flamingo cenneti'' olarak bilinen Küçük Göl, bölgedeki yer altı suyunun bilinçsiz kullanılması ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d6c82b1d1aefd99f03f403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da ''beyaz altın'' hasadı başladı Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan Kayıp Narin'in amcası neden tutuklandı? Bakan Tunç açıkladı 81 ilde büyük operasyon: 1878 şüpheliye işlem yapıldı Sosyal medyayı ayağa kaldıran vicdansızlık Sopalı kavgaya kadınlar da karıştı: O anlar kamerada İstanbul'da dehşete düşüren kaza Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen İstanbul'a geldi ABD askerinin başına çuval geçirdiler: ''Türk milletine meydan okuyanlardan hesap soracağız''