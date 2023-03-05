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  4. Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı

Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde 2016 yılında başlatılıp 1 yıl süren kazı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O ev rekor bir ücretle satışa çıkarıldı.

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