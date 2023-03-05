Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı Türkiye'nin ''gizemli evi'' rekor bir rakamla satılığa çıkartıldı 05 Mart 2023 Pazar Saat: 22:00 Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde 2016 yılında başlatılıp 1 yıl süren kazı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O ev rekor bir ücretle satışa çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6404e6ca9747e200512ba2b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü Taksiciyle turist yolcu arasında ücret tartışması kamerada Millet İttifakı Akşener'siz toplandı Erdoğan'dan Altılı Masa açıklaması Akşener belediye başkanları ile görüştü Muharrem İnce 1 yıl önce, 3 Mart 2023'ü işaret etmişti Enkaz kaldırıldı ama 13 kişi hala kayıp İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi Gülben Ergenli ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası