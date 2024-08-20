Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gizli akvaryumu, gurbetçilerin ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi oldu Türkiye'nin gizli akvaryumu, gurbetçilerin ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi oldu 20 Ağustos 2024 Salı Saat: 09:51 Güncelleme: 20 Ağustos 2024 Salı 09:51 Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü, yerli ve gurbetçi turistlerin ilgi odağı oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c43d079b2af5ef840d0f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde yeni konutlar yükseliyor TSK’nın eğitimli köpekleri için çok özel sistem Uzmanlar yine Marmara'yı işaret etti. Bu 3 çukura dikkat MİT bir teröristi daha avladı İstanbul'da Filistinli iş insanına suikast: 3 zanlı yurt dışına kaçtı Sosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti: MHP'li isim öldürüldü İşte yeni polemiğimiz: Çay soğuk suyla mı demlenir yoksa sıcak suyla mı ? Orman yangını sonrası kahreden manzara Binlerce ''beli silahlı'' şüpheli ''çembere'' alındı