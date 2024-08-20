Türkiye'nin gizli akvaryumu, gurbetçilerin ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi oldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü, yerli ve gurbetçi turistlerin ilgi odağı oldu.

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