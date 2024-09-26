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  4. Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu

Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu

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Ankara'daki Eymir Gölü’nde korumaya alınan ve avlanması yasak olan turna balıklarının ölerek göl kıyılarına vurması sonucunda bölgede geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

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