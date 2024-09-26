Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu Türkiye'nin gizli cenneti cehenneme döndü: Binlerce ölü balık bulundu 26 Eylül 2024 Perşembe Saat: 13:21 Güncelleme: 26 Eylül 2024 Perşembe 13:21 Ankara'daki Eymir Gölü’nde korumaya alınan ve avlanması yasak olan turna balıklarının ölerek göl kıyılarına vurması sonucunda bölgede geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f53596d60540bb710d5693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Münevver Karabulut davasında karar: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak Emlak ofisine silahlı saldırı: Kar maskeli saldırganlar kamerada Binlerce Lübnanlı, Suriye'ye göç ediyor İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu Kötü koku ortaya çıkardı: Apartmana giren ekiplerin ağzı açık kaldı MSB açıkladı: Türkiye F-35 programına geri dönecek mi? Tam 250 kişi iş yerlerine gittiklerinde, işsiz kaldıklarını öğrendi Firari PKK'lıdan boşanma aşamasındaki eşine silahlı ve patlayıcılı saldırı talimatı Kapadokya'nın kardeşi Kula Peribacaları hayran bırakıyor