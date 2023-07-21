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  4. Türkiye'nin gizli cenneti İnceğiz Kanyonu turis akınına uğruyor

Türkiye'nin gizli cenneti İnceğiz Kanyonu turis akınına uğruyor

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Aydın'da, turkuaz rengi suyu, sarp kayalıkları ve eşsiz güzelliğiyle turizmin gözdesi haline gelen İnceğiz Kanyonu hem yerli hem yabancı turistlerin akınına uğruyor.

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