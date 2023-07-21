Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gizli cenneti İnceğiz Kanyonu turis akınına uğruyor Türkiye'nin gizli cenneti İnceğiz Kanyonu turis akınına uğruyor 21 Temmuz 2023 Cuma Saat: 16:41 Güncelleme: 21 Temmuz 2023 Cuma 16:41 Aydın'da, turkuaz rengi suyu, sarp kayalıkları ve eşsiz güzelliğiyle turizmin gözdesi haline gelen İnceğiz Kanyonu hem yerli hem yabancı turistlerin akınına uğruyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ba8b0ed16cdc0fad2f9083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dev hortum saniye saniye kamerada Hande Sarıoğlu da deniz sezonunu açtı; bikinili videosu olay oldu Otoyolda ''belasını'' arıyordu; buldu! Ters şeritte korkunç kaza Trafik magandası genç kadına kabusu yaşattı Edirne'de katliam gibi kaza: 4 ölü Terör örgütünün finans ayağına bir darbe daha! İstanbul'da kabus geri döndü! Son 9 yılın en kötüsü İş dünyasıyla buluşan Cevdet Yılmaz'dan OVP mesajı Tatil beldesinde ''beton loca'' krizi