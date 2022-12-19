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  4. Türkiye'nin gizli cennetiydi! Ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye'nin gizli cennetiydi! Ziyaretçi akınına uğruyor

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Artvin’in doğal harikası Borçka ve Şavşat Karagölleri bu yıl 140 bin kişiyi ağırladı.

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