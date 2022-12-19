Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye'nin gizli cennetiydi! Ziyaretçi akınına uğruyor Türkiye'nin gizli cennetiydi! Ziyaretçi akınına uğruyor 19 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 09:55 Güncelleme: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:55 Artvin’in doğal harikası Borçka ve Şavşat Karagölleri bu yıl 140 bin kişiyi ağırladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a00adffa062d382b78d013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 2 kişinin öldüğü o bina bir kez daha yandı Enflasyondan Erdoğan'a da kötü haber: Yüzde 100 zamlandı! Tekel bayisinde provokasyon yaptı, tekme tokat dayak yedi Soylu: ''Yargıtay onarsa görevden alırım'' Dünya Kupası'na Nusret damgası! Yaptıkları olay oldu TIR şoförünün çöpe attığı valizlerden bakın ne çıktı! Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem Polisten HDP İstanbul İl Başkanı'na tokat Adana'daki at yarışında feci kaza