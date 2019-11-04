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  3. 04 Kasım 2019 13:55

Türkiye'nin gurur günü! Milli savaş gemisi milli füzeyi ateşledi!

Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, TCG Kınalıada gemisiyle başarılı şekilde test edildi. Testlerine devam edilecek Atmaca'nın, 2020 yılının ikinci yarısında envantere girmesi hedefleniyor.

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Bu ilçede termometler eksi 20'yi gördü !
Bu ilçede termometler eksi 20'yi gördü !
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Almila bebeğin ölümünde şok iddia !
Almila bebeğin ölümünde şok iddia !
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Yine vahşet yine kadın cinayeti
Yine vahşet yine kadın cinayeti
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Ispanak içerisinde yabancı ot tespit edildi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Ispanak içerisinde yabancı ot tespit edildi
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Gri listede aranan terörist İstanbul'da yakalandı
Gri listede aranan terörist İstanbul'da yakalandı
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Hindistan’dan inanılmaz görüntüler ! ''Sokağa çıkmayın'' uyarısı yapıldı
Hindistan’dan inanılmaz görüntüler ! ''Sokağa çıkmayın'' uyarısı yapıldı
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